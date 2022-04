La exnovia de Chyno Agostini realizó letales declaraciones en su contra: "Me vivió, era un vago"

Chyno Agostini, el hijo de Nazarena Vélez, está en conflicto con su ex, Sol Raies, que lo fulminó mediante tremendas declaraciones.

¿Qué pasó? A la joven no le gustó que él dijera en una entrevista que se habría separado porque ella le habría sido infiel.

Acto seguido, salió a desmentir al joven y aprovechó la oportunidad para describirlo con dureza.

"Jamás le metí los cuernos, la relación la corté yo porque no daba para más; nos conocimos por amigos en común y estuvimos más o menos un año", expresó, enojada, en diálogo con Ulises Jaitt en El show del regreso.

LAS FUERTES DECLARACIONES DE LA EX DE CHYNO AGOSTINI

Muy enojada, la joven tildó a su ex de "poco hombre" y contó que se instaló en su casa sin haber colaborado económicamente en el día a día.

"Vivió en mi departamento, jamás me ayudó a pagar el alquiler. La verdad es que es muy poco hombre...".

"Me vivió, es un malagradecido por salir a ensuciarme así cuando jamás le hice eso. Yo decidí cortar la relación. Él no trabajaba, iba a hacer temas, no fue a laburar... La única persona que lo ayuda económicamente, que no llegué a conocer, fue Daniel, el papá. Él le daba la poca plata que tenía”, sumó Sol.

Y se despidió describiéndolo con dureza.

"Puede ser que Chyno era un vago. Es muy de poco hombre y mala persona lo que hizo”, sentenció.

¿Qué dirá él?