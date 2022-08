El exguardaespaldas de Wanda Nara reveló cómo vivió el escándalo con la China Suárez: "Ella no lo padeció"

En diciembre de 2021, Wanda Nara visitó la Argentina, en pleno escándalo con la China Suárez por el affaire que tuvo con Mauro Icardi, y los rumores de que la empresaria tenía una relación íntima con su guardaespaldas, Agustín Longueira, sonaron fuerte en los medios.

A ocho meses de ese episodio, Longueira salió al aire en Intrusos y dio detalles del WandaGate. “¿De qué hablaban con Wanda? ¿Qué tipo de conversaciones tenían? ¿Hablaban de cosas personales?”, le preguntó Flor de la Ve al excustodio de Nara.

Escueto, respondió: "De todo un poco. De cosas. Igual, yo nunca me metía. No opinaba. Si no era una pregunta para mí, yo no me metía".

Incisiva, la conductora fue por más, al contextualizar que Longueira trabajó con Nara tras la infidelidad de Icardi con la China: "¿Ella cómo vivía la persecución de la prensa argentina? Porque esto sucedió después de la China. ¿Ella hablaba de esos episodios?".

"¿Wanda cómo vivía la persecución de la prensa, después de la China? ¿No lo padecía?", le preguntó Flor. Y él respondió: "Pienso que no". G-plus

"Sí, hablaba. Todo le suma, como a todos", contestó Agustín. "¿No lo padecía?", le retrucó De la Ve, picante. Y el exguardaespaldas de Wanda Nara respondió: "No, yo pienso que no".

KENNYS PALACIOS EXPLOTÓ CONTRA SU EXGUARDAESPALDAS DE WANDA NARA

La semana pasada, Kennys Palacios se mostró indignado con las declaraciones de Agustín Longueira, quien dejó entrever que fue amante de la esposa de Mauro Icardi, y compartió un picante posteo en las redes.

"Qué tipo bol…. Tengo charlas donde pide ayuda para estar en los medios y piensa que de esta manera ya entró", lanzó el estilista en Instagram Stories.

"Tan básico, hablando mentiras, y jamás entró a ninguna casa, jamás durmió en un sillón y jamás nada", agregó Kennys, amigo personal de Wanda.