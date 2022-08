La exempleada de Wanda Nara contó qué hizo Nora Colosimo: "Me agarró el celular y me borró todos los chats"

Luego de la escandalosa acusación que le hizo Carmen Cisnero a Wanda Nara por no haberle pagados sus honorarios, la empleada viajó de Europa a la Argentina y sorprendió con sus fuertes declaraciones al hablar de cómo la trató Nora Colosimo, la mamá de la empresaria.

En el aeropuerto de Ezeiza, Alejandro Castelo –el cronista de LAM- indagó a Carmen: “Con Nora, ¿qué pasó? ¿Es verdad que te sacaron el pasaporte y el celular?”, quiso saber, tras los rumores de una tensa relación entre ambas.

Sin dudarlo, Cisnero se confesó ante la cámara: “El celular me lo había sacado para mirar todo lo que yo tenía. Me dijo que iba a llamar a la Policía y no sé qué”, comenzó diciendo en el ciclo que conduce Ángel de Brito por América.

“También me borró todos los chats, me revisó el celular. Pero ya dejala quieta porque no quiero saber más nada de ella”, cerró la entrevistada, dejando en claro que con la madre de Wanda y Zaira Nara quedó todo mal.