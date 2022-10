La exdiputada Romina Uhrig confesó que entró a la casa de Gran Hermano con una sorpresa: "Traje piojos"

Además de ser sospechosa de haber hecho entrar un celular dentro de la casa de Gran Hermano, la ex diputada Romina Uhrig podría llegar a desatar el caos entre sus compañeros después de contar que ingresó a competir con piojos.

En esta nueva edición del clásico reality, dieciocho participantes entraron a la casa el lunes, y ya desde un primer momento se generó tensión alrededor de Romina, ya que la producción sospecha que ingresó un teléfono celular para saber la hora.

En este marco, la exdiputada le confesó a Agustín que entró a la casa con piojos, y encendió el alerta entre el resto de los participantes ya que la plaga podría extenderse a casi todos los que tuvieron contacto con Romina.

ROMINA CONFESÓ QUE INGRESÓ A LA CASA DE GRAN HERMANO CON PIOJOS Y ENCENDIÓ EL ALERTA

“Es una situación diferente a la vida normal. A vos te puede estar pasando algo. ¿Vos te rascaste la cabeza y después te picaba? No es que estabas pensando…”, la trato de calmar Agustín frente a esta calamidad.

“Le voy a pedir a Gran Hermano un peine de piojos, porque me parece que me vine con piojos de mi casa”, dijo Romina mirando a la cámara y acercando el micrófono a su boca. "¡Me pica la cabeza! Me habrá llenado la nena de piojos”, especuló la ex diputada.

“Tuve piojos porque me llenó la nena de piojos. No me llenó pero me había sacado tres piojos. ¡Traje piojos a la casa de Gran Hermano!”, anunció Romina a todos los presentes. “Por favor denle un cepillo fino y si hay vinagre, ahora le pasamos vinagre por la cabeza. Va a quedar pelada, pobre", advirtió Agustín.