Un excompañero de Thelma Fardín, habló de los supuestos abusos de Darthés en Patito Feo: "Me había enterado de cosas que habían pasado con él"

A más de dos años y medio de la denuncia mediática y penal que obligó a Juan Darthés a mudarse a Brasil, Thelma Fardín continúa con el proceso legal para enjuiciar al actor por el supuesto abuso sexual del que habría sido víctima. En A lo Grandi, Santiago Talledo, excompañero de la actriz en Patito Feo, contó que sabía de “las cosas que habían pasado con el actor” durante su trabajo en la tira.

“La verdad es que fue horrible. Yo ya me había enterado de otras cosas que habían pasado con él y me dio mucha bronca y mucha impotencia el hecho de recordar esos momentos que habíamos pasado, primero por lo chicos que éramos y por el sufrimiento que vive una persona”, dijo Santiago cuando Jimena Grandinetti le preguntó cómo se sintió cuando Fardín denunció públicamente al actor.

“Tengo otros amigos y amigas que han sufrido abusos, y me ha pasado en menor escala, no dentro del medio. Sufrí un abuso medio psicológico, que no llegó a lo sexual, aunque anduvo cerca. Como yo accedí porque tenía miedo de perder un trabajo, entendí lo de Thelmi cuando ella denunció; y también me daba mucha bronca la gente que no le creía y decía que era mentira, porque también es muy difícil procesar algo así”, señaló el actor.

“Mis amigos que sufrieron abusos más graves y lo pudieron sacar ahora, de grandes, con mucho trauma, a nivel psiquiátrico. Y es fuerte porque es algo que la cabeza reprime y bloquea. Y vivimos en una sociedad que es muy machista y patriarcal, y esta cosa de no creerle a Thelma Fardín y decir que miente, es duro. Y a mí me deprimió mucho, y salté a hablar más de lo que hubiera debido, pero me tocó”, concluyó Santiago Talledo.