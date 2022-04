La ex suegra de Paulo Londra apuntó contra el músico: infidelidad, maltrato y cuentas no declaradas

Marina, la mamá de Rocío Moreno, reveló la confesión que les hizo Paulo Londra luego de que se viralizara el caso de Lyna Bekkiche, la española que denunció públicamente haber quedado embarazada y haber sido obligada a abortar por el cantante.

“Rocío se entera por él, porque ese mismo día explotaba todo en las redes sociales, entonces él le confiesa que le fue infiel y nos lo confiesa a nosotros también”, detalló.

Luego, Marina dio más detalles: “Ahí ellos tuvieron una gran crisis, le dijo que todo fue verdad; todo lo que dijo esa chica fue verdad pero yo lo sé por él. Yo me entero porque a las 7 de la mañana mi hija me llama llorando para que la fuera a buscar”.

Más sobre este tema Lyna Bekkiche acusó a Paulo Londra de manipularla para que abortara: "Me dijeron que me mandaba dinero"

En otro tramo de la entrevista, Marina comentó sobre el trato que Paulo Londra tenía con su hija cuando estaba embarazada: "Le hacía comentarios sobre el cambio de su cuerpo, era muy machista"

Además, en Intrusos afirmaron que Paulo Londra cambió de abogado tras un hallazgo de su ex mujer: "Ana Rosenfeld le encontró todas sus cuentas en el exterior".

MARINA ROMERO, LA EXSUEGRA DE PAULO LONDRA, CONTÓ CÓMO ESTÁ ATRAVESANDO ESTE MOMENTO SU HIJA

Marina, la mamá de Rocío y exsuegra de Paulo Londra, contó cómo está pasando su hija este momento tras la separación definitiva.

“A Rocío le duele todo lo que está pasando, a ella no le gusta hablar y eso no significa que no lo viva o no lo sufra”, expresó a Intrusos.