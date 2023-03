El ex de Julieta de Gran Hermano se defendió tras las picantes declaraciones sobre su cuerpo: "Estoy muy seguro"

Luego de que Julieta Poggio hablara de los genitales de un exnovio con sus compañeros de Gran Hermano 2022, rápidamente circuló la versión de que se refería a Emmanuel Francia. Y sin tapujos para hablar del tema, el joven tocó el tema en una nota que le dio a LAM.

“Sinceramente no me siento identificado. Yo estoy muy feliz y seguro de mi cuerpo”, fue lo primero que dijo Emmanuel en el ciclo que conduce Ángel de Brito por América.

Sin emabrgo, dejó en claro que, si Julieta lo hubiera nombrado con nombre y apellido, si habría tomado cartas en el asunto: “Ahora si ella decía ‘Emmanuel Francia’ y eso, ahí estamos hablando de otra cosa”.

“Pienso que capaz que se refería a otra persona o a otro ex, ella tuvo muchos exnovios”, cerró el ex de la hermanita, muy seguro de sus palabras.

EL LLANTO DE JULIETA AL RECIBIR EL SALUDO SORPRESA DE DANIELA EN GRAN HERMANO

En medio de la cuenta regresiva para saber quién será el campeón de Gran Hermano 2022, los participantes recibieron los saludos de sus excompañeros. Y Julieta Poggio no pudo evitar quebrar en llanto al escuchar el saludo sorpresa que le envió Daniela Celis.

“Hola a todos. Chicos, ¿cómo están? Primero, los quiero felicitar por estas instancias finales a la que llegaron. Realmente, hicieron un camino súper largo y no se olviden que el premio mayor ya fue entrar a la casa de Gran Hermano, así que quédense con eso”, comenzó diciendo la exhermanita.

Luego, se dirigió especialmente a las dos chicas con las que más afinidad tuvo dentro del reality de Telefe: “Y les quiero mandar un saludo muy especial a Romi y a Juli que las extraño con todo mi corazón y las estoy esperando acá afuera para darles un fuerte abrazo”.

“No se olviden que los sueños siempre se cumplen , así que no dejen de soñar y nunca pierdan su esencia que es lo mejor que pueden hacer, ser ustedes mismas ahí adentro.”, cerró, a corazón abierto.

Tras escucharla, Julieta se conmovió hasta lágrimas: “Ay, voy a llorar. La extraño un montón a Dani, la amo. Me dolió un montón cuando se fue. Pero bueno, siempre me quedo con que pudo volver en el repechaje y el abrazo que nos dimos no me lo voy a olvidar nunca. Es una hermosa persona. La amo y la extraño un montón. Me re emociono”.