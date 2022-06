La ex de Eduardo Fort le reclama al empresario la cuota alimentaria: "No paga porque no quiere"

Luego de que Eduardo Fort y Rocío Marengo anunciaran su casamiento, la expareja de él, Karina Antoniali, le reclamó la cuota alimentaria.

El monto fijado por la Justicia aumentó y el empresario habría dejado de pagar.

Por eso, la mujer le exige a través de su abogada que cumpla con sus obligaciones.

HABLÓ LA ABOGADA DE KARINA ANTONIALI Y APUNTÓ CONTRA EDUARDO FORT

"Necesita recibir el monto que definió la Justicia. La cuota cubre las deudas que tiene que ir afrontando. Eso genera malestar, nerviosismo...".

"No es que no puede, que no hay solvencia, ¿por qué lo hace? No paga porque no quiere". G-plus

"No es que no puede, que no hay solvencia, ¿por qué lo hace? No paga porque no quiere", sentenció Elba Marcovecchio, letrada de Karina, en diálogo con Nosotros a la mañana.

¿Qué dirá él?