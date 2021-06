Evelyn von Brocke reveló el apodo que le pusieron a Martín Bossi por su vida amorosa: "Le dicen ‘el depredador de periodistas’"

Parece que Evelyn von Brocke no tiene la mejor opinión de Martín Bossi. Cuando en Intrusos se referían a una versión que circula sobre el del humorista con Alina Moine, la periodista contó por qué le molesta la fama del comediante y reveló un picante apodo que tiene.

“Lamentablemente he visto los chats que él manda. Él me importa tres carajos. Él niega siempre”, lanzó, sobre la desmentida que hizo el capocómico. “No me gusta lo que hace. No me gusta que esté diciéndole a todas las mujeres con las que estuvo, que está buenísimo que sean felices, ‘no lo cuentes, no lo digas, no lo podés confirmar, no se lo cuentes a tus amigas, no se lo digas a nadie’”, señaló.

Pero cuando Virginia Gallardo discrepó con Evelyn sobre la discreción que tienen muchas famosas que no quieren contar con quienes salieron, la periodista salió con todo. “¡Es que la otra persona lo quiere contar!”, remarcó.

“A lo que Evelyn se refiere es a su modus operandi, la cosa ‘piratona’”, intervino en el cruce Rodrigo Lussich y Evelyn von Brocke concluyó con una picante frase. “Si le dicen ‘depredador de periodistas’, chicos”, cerró, entre risas sobre Martín Bossi.