Evangelina Anderson tras ser acusada de simular ayuda en plena pandemia: "No estoy para ocuparme de tonterías"

Un verdadero escándalo se vivió en las redes luego de que un usuario acusara a Evangelina Anderson de crearse una cuenta falsa para fingir solidaridad con sus seguidores en plena cuarentena, dispuesta para apalear el contagio y la propagación del coronavirus.

"Evangelina, el ángel de la guarda, Anderson", fue la frase con la que twittero @polmccarne abrió un hilo que dejaba al descubierto varias capturas con conversaciones que la modelo mantuvo con la misma cuenta en varias oportunidades.

Alertada por la enorme cantidad de críticas que recibió, la mujer de Martín Demichelis dijo lo suyo en Instagram: "No puedo creer hasta dónde llegaron por una respuesta que le di a alguien que me pedía ayuda y que nunca más se contactó conmigo. Era más fácil preguntarme, ¿no? Honestamente no me fijo los nombres de usuario de mis seguidores. Siempre les respondo a la mayoría, así lo hice con esta persona", comenzó diciendo,

"No quería darle entidad a todo esto porque no me parece el momento. Pero veo que hay gente con mucho tiempo libre y ganas de seguir con esto. Simplemente, no sabía que esa persona me estaba mintiendo. La verdad, una actúa de buena fe y hay gente que utiliza el tiempo para inventar cosas, para burlarse o herir a los demás. Trato de verle el lado positivo, como hago siempre, ¡pero esta vez sí que me cuesta, eh!", agregó.

Y cerró, tajante: "Claramente, tengo una vida de la cual ocuparme y no estoy para preocuparme de esas tonterías, y por eso me molesta que me las adjudiquen. Las conjeturas que hicieron después, son cosa de cada quien".

Foto: Captura de Instagram Stories.