Evangelina Anderson y el susto que sufrió por un accidente de su hija con un caballo: "Fue un milagro"

“Así como está bueno compartir los momentos felices, también está bueno mostrar los difíciles”, escribió Evangelina Anderson en Instagram, luego de sufrir un enorme susto por el accidente con unos caballos que tuvo Lola, su hija de 7 años.

La nena tuvo que ser asistida por una ambulancia cuando al terminar su clase de equitación el animal que usó en su práctica comenzó a pelearse con otro. “Lo llevé de una cuerda y cuando se encontró con el otro caballo se empezaron a pelear. Empezó a correr y me empujó. Me caí y me raspé la espalda y la rodilla, aunque esa herida no duele tanto”, relató Lola a la cámara con el brazo vendado sosteniéndolo con un pañuelo.

"Esta es la foto que le mandé a Demi desde la ambulancia para que vea que Lola estaba bien y se quede tranquilo porque él estaba en Alemania. Fue un milagro". G-plus

También la modelo mostró el angustioso momento en el que su hija era atendida por los médicos y la imagen que le envió a su marido Martín Demichelis para llevarle tranquilidad. “Esta es la foto que le mandé a Demi desde la ambulancia para que vea que Lola estaba bien y se quede tranquilo porque él estaba en Alemania. Fue un milagro”, definió Evangelina Anderson sobre el susto que tuvo con su hija.

Fotos: Instagram Stories