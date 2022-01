Eva de Dominici y una cruda reflexión sobre la maternidad: "Toqué fondo"

Eva de Dominici, instalada en Estados Unidos, abrió su corazón y dijo que la maternidad fue complicada para ella. Además, abrió su corazón y. Además, confesó que consideró interrumpir el embarazo cuando el genetista le habló "de la presencia de dos mutaciones en mi ADN".

En diálogo con Teleshow, la actriz contó que mientras transitaba el tercer mes de embarazo, la llamó el profesional: “Sin empatía alguna, advirtió de la presencia de dos mutaciones en mi ADN, concernientes al área cerebral y a la renal. En resumidas cuentas, si Eduardo (Cruz, su pareja) tenía al menos alguna de ellas, había 25% de probabilidades de que el nacimiento el bebé tuviese un pronóstico fatal".

Eva continuó con su relato: "Durante el mes y medio que tardaron en llegar los resultados de la punción, estuve ida por la incertidumbre. Entramos en una burbuja de silencio. Nos costaba comunicarlo, compartirlo. Y lo atravesamos como pudimos".

Y agregó: "De haber tenido la certeza de que mi hijo tendría pocas posibilidades de vida, no hubiese continuado la gestación”.

Finalmente, De Dominici se refirió a las dificultades que atravesó cuando nació Cairo: “Pude conectar con mi pichón cuando nació. Lo miraba y me emocionada pensando: 'Listo, te solté, ya estás en la vida'. Pero a la vez tuve una sensación de orfandad, de soledad total. Me vi en un nuevo contexto y lejos de todo. Solo quedaba Silvia, su NSC (New Care Specialist). Ella me contuvo. Me escuchó llorar toda la noche".

"Pero yo seguía con la cabeza en otra dimensión. Toqué fondo. Todo era una crisis. Todo me angustiaba. Un día pensé: '¿Esta será mi vida de aquí en más?’", dijo la actriz.

"Luego se pasa. Bajé mis exigencias conmigo misma, me permití el ocio, algo que jamás había logrado, y entendí que debía parar. Cambié mucho después de ser mamá. Me paré de otra manera. Con más entereza y determinación. Aprendí a valorar y administrar mejor el tiempo. A afinar mis búsquedas. A definir hacia dónde quiero ir”, cerró.