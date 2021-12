Eugenia Tobal habló de su vínculo actual con Nicolás Cabré tras la dolorosa separación: "No lo volví a ver"

A 9 años de divorciarse de Nicolás Cabré, Eugenia Tobal visitó LAM y no eludió las preguntas vinculadas a la separación, a la que se sumó la dolorosa pérdida de un embarazo.

En plena promoción de Hogar dulce hogar, programa que conducirá en eltrece, la actriz respondió si le quedó alguna cuenta pendiente con Cabré, y fue categórica en su respuesta.

"A Nicolás no lo volví a ver más. Es parte de una historia, de un pasado. Honestamente, no vivo con ningún tipo de resentimiento en nada. Sino, realmente, me hubiese enfermado mucho", aseguró Tobal.

Respetuosa de su presente y de la familia que formó con Francisco García Ibar, Eugenia Tobal agregó: "En ese momento no hablé porque tenía una cosa más importante que hacer, que era sanarme. Si hablás seguís metiéndole sal a la herida".

"Yo no vivo con el resentimiento, yo ya sané, ya pasó, ya perdoné. Tengo cero resentimientos", afirmó la actriz y conductora.

EUGENIA TOBAL HABLÓ A FONDO SOBRE SU PAREJA CON FRANCISCO GARCÍA IBAR

Feliz por la familia que formó con Francisco García Ibar y disfrutando a full de la crianza de su hija Ema, Eugenia Tobal habló a fondo sobre su pareja y destacó lo buen papá que es.

"Fran es un papá maravilloso, tiene una entrega enorme con Ema y un instinto paternal muy natural y genuino que, por momentos, me resulta inesperado. Todos los días me sorprende cómo se va desarrollando como padre”, contó sobre la relación de García Ibar con la nena, que tiene casi dos años.