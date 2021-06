Eugenia Tobal contó detalles sobre su desconocida historia de amor con Francisco García Ibar: "Mi perro fue el celestino"

Quienes siguen en redes sociales a Eugenia Tobal saben que ama muchísimo a su perro, Romeo, fiel compañero desde hace años. Al animal la une un vínculo muy especial, tanto que fue él quien hizo que la actriz conociera a Francisco García Ibar, su pareja y papá de su hija Ema.

Nostálgica, la actriz hizo memoria y recordó cómo conoció a su novio. Entonces, reveló que el encuentro se dio gracias al perro. "Sí, Romeo fue el celestino porque conocí a Fran gracias a él. En realidad Mariano Zabaleta, con quien trabajaba en ESPN, me habló primero de Fran porque lleva a sus perros a su campo y me lo recomendó. Le escribí varias veces y no coincidíamos hasta que un día fui, empezamos a charlar y nos hicimos amigos", contó en un ida y vuelta con La Nación.

Lejos de querer romantizar el primer encuentro, Eugenia remarcó que se enamoró de Francisco con el correr del tiempo. "El flechazo no fue inmediato. Con el tiempo nos fuimos conociendo y llegó el amor", sumó.

Y se despidió remarcando que no siente la necesidad de formalizar su relación. "No, estamos bien así. Y naturalmente se da todo como tiene que ser", sentenció descartando la posibilidad de casarse.