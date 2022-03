Eugenia Tobal compartió fotos románticas con su marido y Eli Sulichín, la novia de Benjamín Vicuña, les dejo un llamativo mensaje: "Los amo"

A través de Instagram Eugenia Tobal compartió unas divertidas fotos con su pareja, Francisco García Ibar, en las que aparecen en el cumpleaños de un amigo, muy mimosos y ambos vestidos con looks a puro animal print. La publicación se llenó de likes y comentarios, y sorprendió uno de Eli Sulichín, la novia de Benjamín Vicuña.

La pareja de ex de la China Suárez, quienes viajaron a Chile para conocer a la familia de él, le dejó un comentario simpático a la pareja. “LPM Los amooo”, escribió la joven, con humor por las postales de la actriz junto a su novio, padre de su hija, Ema.

La relación entre Eli, quien trabaja en marketing, parece que es muy cercana, a juzgar por el comentario de la amiga de Pampita y el agradecimiento de Eugenia con unos emojis de corazón.

ELI SULICHÍN HABLÓ POR PRIMERA VEZ DE ROMANCE CON BENJAMÍN VICUÑA

Feliz por el gran presente que atraviesa Benjamín Vicuña tras haber apostado nuevamente al amor de la mano de Eli Sulichin, el actor viajó junto a la mujer que supo conquistar su corazón a Chile (su país natal) para presentarla ante su familia y ella habló por primera vez de cómo vive esta etapa.

“Acompañé a Benjamín a grabar un documental de Greenpeace (que están haciendo diversos actores latinoamericanos, como Ricardo Darín) a la Patagonia. Ahora estamos en Santiago conociendo a su familia y amigos”, comenzó diciendo Eli en diálogo con la periodista Fany Mazuela, de Las últimas noticias.

“Son todos muy amorosos acá en Chile. Todos me recibieron bien”, agregó, dejando en claro que su estadía en el país donde nació el galán fue más que agradable.

Pese al gran momento que vive de la mano del Vicuña, Sulichin no quiso ahondar en temas referidos a su noviazgo: “No me gusta hablar de cosas privadas”, cerró.

Fotos: Instagram