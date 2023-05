Estremecedor relato de Carmen Barbieri sobre su visión al borde de la muerte: "Había una mujer oriental"

La experiencia que Jorge Rial tuvo cuando asegura haber estado muerto clínicamente durante 10 minutos, en la que vio algo del más allá, hizo que Carmen Barbieri recordara su propia vivencia cuando estuvo en coma farmacológico y la salvaron de la muerte.

"Yo sentía que estaba en una habitación de aluminio donde todo brillaba. Me costaba abrir los ojos para ver", arrancó la conductora de Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine).

"Me encontré con una mujer oriental que me decía: 'quedate tranquila que soy tu nueva amiga', pero era la muerte", continuó.

"Yo me acuerdo que decía que no con la cabeza. Y escuchaba a los médicos que me decían que no mueva la cabeza porque me iba a sacar otra vez el tubo. Pero yo no quería tener una nueva amiga. Quería quedarme", concluyó Carmen Barbieri.

CARMEN BARBIERI DECRIBIÓ A LA MUJER QUE VIO CUANDO ESTUVO CERCA DE MORIR

Por otra parte, Carmen Barbieri aseguró que la mujer de rasgos orientales era "bella, de pelo lacio largo y negro", y vestida "toda de gris, como si estuviese en un plato volador".

"No tuve miedo. Me hicieron subir todo como en un ascensor de aluminio y ella era amable", siguió.

Al final, Carmen Barbieri reveló la reacción de la mujer que vio en el más allá cuando se aferró a la vida: "Cuando le dije que no quería tener una amiga nueva, porque era la muerte, ella se sonrió y no la volví a ver más".