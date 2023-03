"Estoy gritando como una loca": Karina La Princesita estalló contra sus sonidistas en pleno show

Con casi 25 años de carrera Karina La Princesita es una artista que se volvió toda una referente. Arriba del escenario puede mostrar su lado más vulnerable, sin dejar de ser súper profesional. En un show se molestó por cómo estaba saliendo el sonido y expresó su malestar ahí mismo.

“Yo no sé de sonido. Si vos sabés mandá a alguien que lo dé vuelta. No me hagas señales a mi porque estoy cantando”, lanzó, enojada en un recital que dio el fin de semana contra los sonidistas.

“Y vos que estás ahí, estoy gritando como una loca. Subime el volumen. No tengo que estar haciendo señas como una loca. Te lo pido por favor”, siguió, frente a todo su público.

"Si me acopla el sonido, no estás haciendo bien tu trabajo. Así que, por favor". G-plus

KARINA LA PRINCESITA, FURIOSA CON LOS SONIDISTAS DE SU SHOW

La cantante, que se sinceró hace poco sobre su lucha contra la depresión, contó en el recital por qué expuso la situación.

Más sobre este tema Karina La Princesita, a corazón abierto: "Vengo de una depresión desde hace mucho"

“Y antes de decírselo en público, se lo dije por señas veinte veces. Pero ya que no me entendieron, no me queda otra opción”, aseguró.

Más sobre este tema En fotos: Karina La Princesita tuvo un cumpleaños muy especial, junto a su familia y amigos famosos

“Si me acopla, no estás haciendo bien tu trabajo. Así que, por favor”, culminó.