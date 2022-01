Estelita Muñoz pide que no la llamen más con el apellido de Luis Ventura

El último fin de semana, en el programa de Lío Pecoraro y Fernando Piaggio en Crónica HD, Muñoz volvió a referirse a su actual pareja: “Estoy a punto caramelo, chicos… Les voy a decir una sola cosa. Nadie me pide que nombre ni que muestre. Nadie me obliga y yo no lo voy a hacer, por ahora”.

“Estoy a punto caramelo, chicos… Les voy a decir una sola cosa. Nadie me pide que nombre ni que muestre." G-plus

Y cerró con un pedido muy especial: “Por favor, quiero que me digan Estela Muñoz. Olvídense del otro apellido. Estela Muñoz o si no, Estelita".