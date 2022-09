Estelita Muñoz, la ex de Ventura, fulminó a Jorge Rial: "Prefiero no llegar así a los 60"

Fernando Piaggio y Lio Pecoraro abrieron el debate sobre la ajetreada vida sentimental de Jorge Rial en El run run del espectáculo, ocasión para que Estelita Muñoz, la ex de Luis Ventura, lanzara un arsenal de críticas sobre el conductor de Argenzuela.

"Como todo hombre, cuando se separa, intenta apendejarse. Si ustedes ven la imagen actual de Jorge Rial, está más estirado, tiene retoques en su rostro. Y además se armó de un quincho real, porque se puso pelo, se puso cabello", señaló Pecoraro.

"Se puso un quincho y, de paso, creo que lo han picado algunas abejas por ahí... No tenemos arruguitas acá”, acotó Estelita señalando las “patas de gallo”. “Me parece que se ha hecho algo. Pasó los 60. Yo te digo, llegar así a los 60 como él, prefiero no llegar", sentenció.

ESTELITA VENTURA, CON LOS TAPONES DE PUNTA CONTRA JORGE RIAL

Estelita hizo oídos sordos al pedido de objetividad de Pecoraro y arremetió otra vez contra Rial: "Yo no me puedo olvidar. Lo que tengo en esta cabeza es memoria chicos”.

“Yo no veo nada positivo en Jorge Rial. ¿Qué les voy a decir? Yo no puedo mentir, soy sanguínea. No me gusta para nada este hombre. Yo lo pasé, lo viví tanto...", agregó la ex de Luis Ventura, que, en cambio, ponderó el estado de Tinelli, que tiene casi la misma edad que Rial.

"Y además se hizo otro tatuaje nuevo, porque cada vez se tatúa más. Es cada vez más parecido a Tinelli en los tatuajes, cambio de look año a año. Por supuesto que (Tinelli) está mejor, pero él siempre se quiso comparar", y agregó con ironía que ya está esperando al 16 de octubre para saludarlo por el cumpleaños.

Cuando Piaggio le propuso tomar un café con Jorge Rial, Estelita volvió a la carga. “No, yo no tomo café con Rial. No tomo ni café, ni nada. Él del buen coñac y de los habanos”, recordó la panelista, acerca de los tiempos en los que visitaba a Rial en su casa junto a Ventura.