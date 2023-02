Estefi Berardi volvió a la carga contra Laurita Fernández: "Me bloqueó y lo bien que me fue"

En Bienvenidos a bordo tuvieron a los parecidos de Fede Bal y Carmen Barbieri. Estefi Berardi, con quien está peleada desde la época de Combate, reaccionó después de que Laurita Fernández aseguró que Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs) en el ciclo “mataban a todo el mundo”.

“Me parece que a Laurita le molesta cuando alguien critica algo que me parece que es parte de la vida”, señaló la panelista y la conductora del ciclo intervino.

“No le molesta nada, si ella está en su mejor momento”, opinó.

"¡Me bloqueó y lo bien que me fue! Me trajo suerte". G-plus

ESTEFI BERARDI, SÚPER IRÓNICA CONTRA LAURITA FERNÁNDEZ

En ese momento la panelista, que viene de una semana agitadísima, contó que sigue enemistada con Laurita.

“A mí me bloqueó. Fue hace un montón. Me puso ‘éxitos en tu carrera y me bloqueó’”, recordó, para cerrar con una picante frase.

“¡Me bloqueó y lo bien que me fue! Me trajo suerte. Gracias”, remató la también panelista de LAM.