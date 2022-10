Estefi Berardi reveló que se puso botox por primera vez y mostró cómo quedó: "Tenía pánico"

Mientras hablaban de las “ayuditas” de los famosos para verse sin arrugas, Estefi Berardi confesó en LAM que se hizo unos retoques.

“Me puse botox por primera vez en la frente. Me había puesto hace en las ojeras. La primera vez que me puse tenía pánico”, contó, la panelista de Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs).

“¿Eras muy oso panda?”, le preguntó Ángel de Brito y la panelista fue radical. “Era un cráter. Unas ojeras tremendas”, aseveró, con humor.

"Me daba miedo ponerme porque he visto cada cara que cambió y yo tenía miedo que me hagan un desastre". G-plus

ESTEFI BERARDI MOSTRÓ CÓMO QUEDÓ DESPUÉS DE PONERSE BOTOX

“Me puse ácido hialurónico en las ojeras y el botox va en la frente y en las patas de gallo”, detalló, lejos de la actitud de muchas celebrities que esconden su paso por esteticistas y cirujanos.

“Me daba miedo ponerme porque he visto cada cara que cambió y yo tenía miedo que me hagan un desastre”, confesó, los reparos que tuvo al principio.

“Cuando me vi me encanté porque no tenía más esa ojera tipo cráter y ahora tengo, pero normal. Quedé divina, ahora me hice fanática y voy sin miedo”, concluyó, feliz por los resultados.