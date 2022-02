Estefi Berardi, polémica sobre el nuevo romance de China Suárez: "Él está muy bien relacionado; le van a venir bien sus contactos"

China Suárez busca en España un nuevo mercado laboral para potenciar su actriz, mientras tanto vive su romance con Armando Mena Navareño. En ese marco, Estefi Berardi reveló datos desconocidos del joven español que conquistó a la actriz.

“Ayer me escribió una chica que es modelo y vive en España. Me dijo que ve las notas de lo que hablamos acá. Parece que no tiene mucha onda con la China. Me dijo cositas que no voy a repetir porque es un tema de ella, no voy a hablar mal de la China por algo que es de ella”, empezó diciendo la panelista.

“Primero, me contaba que la China no es tan conocida en España como acá, que explota y que cada cosa que hace es noticia. Que allá no les gusta los manejos de gente tan mediática, con escándalos y gente tan explosiva", aseguró.

"Los contactos de Armando le van a venir bien porque está muy bien relacionado. La China no se iba a poner de novia con cualquiera". G-plus

La picante versión de Estefi Berardi sobre la China Suárez y Armando Mena Navareño

Pero la panista hizo hincapié en otro dato que le dio su contacto sobre el noviazgo de la ex de Benjamín Vicuña con el influencer. “También me decía que Armando está muy relacionado con gente del ambiente de la actuación en España”, aseveró.

“Me decía que los contactos de Armando le van a venir bien porque está muy bien relacionado y que la China no se iba a poner de novia con cualquiera”, se despachó, filosa mientras Pampito hablaba del entorno del tatuador.

“Armando es cuñado de una de las actrices de Velvet, Miriam Giovanelli. Ella la empezó a seguir a la China y tienen muy buena onda. Armando con Miriam todo el tiempo se escriben ‘hermanito’ y ‘hermanita’, pero son cuñados”, contó, además de mencionar que el muchacho es amigo de varios de los actores de La casa de papel.