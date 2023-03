Estefi Berardi, picante con Nacho de Gran Hermano 2022: "Lo bancan por lindo"

Este miércoles, Gran Hermano dio a conocer la placa de los nominados, que dejó a Nacho y a Marcos con la certeza de poder continuar en el reality por una semana más, sin más preocupaciones que seguir jugando, y Estefi Berardi fue contundente al respecto.

En Mañanísima (lunes a viernes a las 10), Carmen Barbieri, Pampito y Estefi hicieron notar que todas las nominada (Romina, La Tora, Julieta y Camila) son mujeres, y eso generó que se haga hincapié en los bajos márgenes de votos que cosechan Nacho y Marcos en cada gala de eliminación.

“Para mí va a estar entre Nacho y Marcos”, dijo Pampito cuando Carmen preguntó quiénes los candidatos de su panelista. “Para mí entre Marcos y Julieta”, dijo Estefi, que sin embargo reconoció que Nacho “tiene posibilidades”.

ESTEFI BERARDI, CRÍTICA CON EL ROL DE NACHO DE GRAN HERMANO 2022

“A mí no me convence tanto personalmente. Me parece que zafó de pe… de ‘Los monitos’ y que fue ahí, zafando, pero que lo bancan por lindo”, dijo Estefi, despertando un suspiro en Carmen, aunque luego reconoció lo que quiso decir.

“Es horrible lo que estoy diciendo, pero me parece que es así”, dijo Estefi, generando la réplica de Pampito. “Él estuvo siempre en placa”, le señaló el panelista a su compañera, en referencia a que el joven ostenta el récord sudamericano de nominaciones.

“Claro, la gente lo bancó por ‘facherito’”, explicó Estefi. “Me parece que también pasó desapercibido”, agregó Estefi, mientras Pampito señaló que, para él, Romina Uhrig será la siguiente eliminada de la casa.