Estefi Berardi opinó picante sobre el romance de su amiga Flor Vigna con Luciano Castro: "Por primera vez la va a pasar bien"

La buena onda de Estefanía Berardi con Flor Vigna viene de hace muchos años, cuando ambas eran participantes de Combate, reality en el que también competía Nicolás Occhiato. De ahí que la reflexión de la periodista sobre el flamante noviazgo de su amiga con Luciano Castro haya sido tan elocuente y significativa: "Creo que Flor por primera vez la va a pasar bien".

Enfática, la panelista de Mañanísima (lunes a viernes a las 10.30 por Ciudad Magazine) bendijo a Vigna y Castro: "Me encanta esta pareja, la celebro".

Luego, Berardi se explayó sobre la exparticipante de La Academia: "Yo la conozco muy bien y Flor no es una chica fácil para las relaciones. Ella recibe un montón de propuestas, no es que por ser lindo o tener abdominales va a salir con alguien. A ella le importa mucho la persona, que la trate bien, que se divierta. ¡Y que la haga sentir bien!".

"Ella se fija mucho en que la hagan sentir bien y que la persona tenga algo interesante. Porque le ha pasado de salir con pibes que hablan de ellos mismos, que no le aportan nada, con los que no se reía ni divertía. Ella se fija mucho, no es que de una va a salir con alguien, porque sí. Se toma el tiempo de conocer a las personas. Ella no es fácil. Y está muy contenta. Me dijo que Luciano es un amor", argumentó Estefanía.

De ahí que la indirecta de Estefanía Berardi bien podría haber sido dirigida a Mati Napp, ya que Nicolás Occhiato su amigo y el hombre junto a quién Flor Vigna vivió su más grande y duradera historia de amor.

Al que le quepa el sayo…