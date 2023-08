Estefi Berardi explicó sin vueltas por qué ya no se junta con Fede Bal

La profunda amistad de Estefy Berardi con Federico Bal dio lugar a rumores de romance, potenciados por el escándalo que desató Sofía Aldrey con el lavarropas, y por eso ahora están distanciados.

"No lo invité más a cenar porque van a decir… (que estamos juntos) ", blanqueó la panelista de Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine) ante Carmen Barbieri, la madre del conductor de Resto del Mundo ganador del premio Martín Fierro como Revelación.

"Yo me junto con mis amigos a comer asado, lo podría haber invitado mil veces, pero no le digo porque lo van a ver que viene…", continuó.

Aunque al final, Estefi Berardi desdramatizó sus precauciones con Federico Bal frente a las posibles especulaciones de affaire: "Ya está. Ahora juntémonos igual. Ya fue".

EL ENOJO DE ESTEFY BERARDI CON FEDERICO BAL

Todo comenzó cuando Pampito elogió a Estefi Berardi por su participación en Poco Correctos: "Ayer se mataban de risa cuando lo nombraste a Fede Bal con el tema de los ovnis".

Ahí, la periodista comentó: "Es re gracioso que yo tenga esos datos de Fede, porque como la gente piensa que salí con Fede, o que ando con él, hacen chistes y a mí no me divierte".

Luego, le negó a Carmen Barbieri que supiera de antemano la anécdota de Fede: "Yo me enteré por vos, pero después igual hablé con Fede y le pedí que me cuente bien cómo fue. Pero me dijo que no tenía señal, que estaba en la punta de la montaña".

"Le llegaban los mensajes, me di cuenta de que me estaba mintiendo. Me re mintió. Después me di cuenta que me estaba bolu… Me dijo 'cuando te vea te cuento'. Cuando venga acá. Qué se yo…", concluyó Estefi Berardi furiosa con Fede Bal.