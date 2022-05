Estefi Berardi se emocionó tras su cambio de look: "Casi lloro al verme con mi color natural"

EstefI Berardi, que esta semana analizó los Martín Fierro 2022 a través de sus redes sociales, conmovió a sus seguidores de Instagram con un posteo especial tras haber pasado por la peluquería.

La panelista de Mañanísima y LAM, que lucía su melena con reflejos rubios, se tiñó de su color natural, castaño oscuro.

¿Qué sintió al ver el resultado de su cambio de imagen? Se emocionó, casi hasta las lágrimas, y relató por qué le resultó tan significativo.

"Hacía mucho quería hacerlo, pero no me animaba. Y no puedo estar más feliz" G-plus

LA EMOCIÓN DE ESTEFI BERARDI TRAS HABER RENOVADO SU LOOK

Feliz, Estefi expresó: "Casi lloro de la emoción cuando me volví a ver con mi color natural y real. Hacía mucho quería hacerlo, pero no me animaba. Y no puedo estar más feliz con el resultado...".

"Creo que los cambios de look tienen que ver mucho con nuestra personalidad y con cómo nos sentimos con el momento que estamos transitando", expresó Estefi, reflexiva.

¡Muy linda!