Estefi Berardi contó los picantes mensajes que recibió de Cristian Castro: "Me dijo '¿cuándo estarás por Miami?'"

Se sabe que Cristian Castro (47) no pierde el tiempo y cuando le gusta una mujer va al frente, pero lo que no se sabía es que había posado sus ojos sobre Estefanía Berardi (32).

"Hace como tres años, una vez Cristian me habló por Instagram por una foto que subí y me puso '¡qué linda foto!'. Buena onda, a mí me sorprendió. Yo le respondí 'gracias, Cristian. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?'", arrancó la panelista de Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine).

"Y él me contestó '¿cuándo vas a estar por Miami?' Casi como si me tomara un colectivo de acá a Quilmes. Él tiene un poder adquisitivo que yo no tengo. Y no le pedí el pasaje porque yo quería que me meta en un videoclip. Le dije 'contratame para un videoclip tuyo'. Me puse a googlear y me di cuenta de que no estaba sacado música nueva", continuó para asombro de Carmen Barbieri.

Al final, Estefanía Berardi remató la anécdota revelando el elocuente emoticón que blanqueaba las verdaderas intenciones de Cristian Castro: "Muy divertido, me mandó un meme de un Cowboy que hacía así (posición de movimiento de caderas de atrás hacia adelante)".

MARÍA JULIA OLIVÁN TAMBIÉN ESTUVO BAJO EL RADAR DE CRISTIAN CASTRO

Hoy por hoy, María Julia Oliván es muy feliz junto a su pareja, Ariel Straccia, con quien tiene un hijo, Antonio. Sin embargo, en 2017 recibió una propuesta de parte de Cristian Castro.

En junio, la periodista recordó que se sacó una foto con Cristian en el programa de Mirtha Legrand y que después de postearla en Instagram él pidió su número de teléfono para invitarla a salir.

Si bien ella había remarcado que está casada, el representante de él habría seguido insistiendo. Sin embargo, María Julia no quiso saber nada.

“No me invitó a ningún hotel, me pidió mi número telefónico. Me parece que a todas las mujeres que cruza les tira los perros”, expresó, sin filtro, en diálogo con Hay que ver (El Nueve).

Además, la periodista reveló por qué nunca habría aceptado salir con él: “Nunca me gustó, no me parece lindo, jamás”.