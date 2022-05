Estefi Berardi contó la íntima decisión que tomó acerca de la maternidad: "Tengo pensado congelar óvulos"

Estefi Berardi contó en Mañanísima (lunes a viernes 10 hs. por Ciudad Magazine) la íntima decisión que tomó sobre la maternidad.

“Ayer estuve leyendo mucho sobre el tema y decía que después de los 40 años la probabilidad de embarazo es solo de un 10% de óvulos buenos naturales”, expresó.

Luego, la panelista sumó: “Cambia mucho de los 30 a los 40. A partir de los 30 hasta los 38 ya podes congelar óvulos”.

"Yo averigüé porque no descarto congelar, me parece que está bueno si uno quiere programar ese deseo". G-plus

“Yo averigüé porque no descarto congelar, me parece que está bueno porque si uno no piensa ahora ser madre y quiere programar ese deseo está bueno”, confesó Estefi.

“¿Vos vas a congelar óvulos?”, le preguntó entonces Pampito y Berardi contestó: “Tengo pensado hacerlo, porque ahora no siento que sea el momento”.

ESTEFI BERARDI REVELÓ EL APOYO QUE RECIBIÓ DE SU FAMILIA ANTE LA DECISIÓN DE CONGELAR ÓVULOS

“Mi mamá me dijo ‘congelá, porque está buenísimo esto que logra la ciencia y la tecnología’”, contó la panelista de Mañanísima.

Al final, Estefi explicó el tema según las averiguaciones que hizo: “Lo que es caro es el procedimiento de extracción de los óvulos, pero la mantención no tanto”.