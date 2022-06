Estefi Berardi contó el fuerte consejo que le dio a Camila Homs: "Le dije en la cara que ella se merece a alguien mejor"

El fin de semana de soltera que vivió Camila Homs, en donde se la vio bailar pegadita muy acaramelada junto a Carlos Benvenuto, fue suficiente para que Estefanía Berardi revele qué le dijo a la ex de Rodrigo de Paul de frente.

"Ella se merece alguien mejor, se lo dije en la cara", aseguró la panelista de Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine).

Y enfatizó: "A ella le va a venir alguien mejor. Que la respete, que se quede con ella y la banque en todas".

Cuando el productor que captó infraganti a la madre de Francesca (4) y Bautista De Paul (11 meses) comentó que en los boliches "pasan muchos temas de Tini Stoessel", Estefi aseguró: "No le importa, los baila igual. Porque para mí sacás un poco a la música de la persona".

Al final, luego de analizar el video de Camila Homs y Carlos Benvenuto, Estefi Berardi cerró sugestiva: "Cuando ella se fue, se fue él también. Desaparecieron los dos".

LA CHARLA DE ESTEFI BERARDI CON CAMILA HOMS

Por otra parte, Estefi Berardi reveló qué habló con Camila Homs hace poquito.

"Ella se está recomponiendo", dijo.

"La última vez que hablé, que le quise hacer una nota, pero sin hablar puntualmente de algo para no incomodarla me dijo 'todavía no me siento tan fuerte como para hablar'. Como que está en esa reconstrucción que está logrando", concluyó Estefi Berardi sobre Camila Homs.