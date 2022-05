Estefi Berardi confesó que Mica Viciconte fue lo peor de su paso por Combate: "Era muy difícil la convivencia"

Sin tapujos para responder sobre sus experiencias personales, Estefi Berardi no dudó en confesar que Mica Viciconte fue lo peor que le pasó cuando participaban juntas en Combate, el reality que se transmitía por elnueve.

Todo comenzó con la pregunta que hizo Ángel de Brito en LAM: “¿Qué fue lo peor que te cruzaste en Combate?”, quiso saber el conductor. A lo que la panelista no dudó con su respuesta: “Lo peor fue Mica Viciconte”.

“Fue difícil la convivencia con ella. Igual, me llevé bien pero ella es demasiado competitiva y la verdad es que no estás en los Jugos Olímpicos; es un show”, agregó.

Y cerró, tajante: “Ella es la mejor y es buenísima. Pero si yo no me dedico a subir la liana es lógico que me va a costar un poco más y que haya una persona que te diga ‘inútil’… Nunca le dije nada porque era mejor llevarse bien con ella, que mal”.