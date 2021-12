Estefi Berardi apuntó contra Mica Viciconte, tras mucho tiempo de rivalidad: "Hace cuatro años que me tiene bloqueada, no pudo superarlo"

Estefanía Berardi habló sobre el embarazo de Mica Viciconte y Fabián Cubero, y no pudo evitar deslizar duras críticas hacia la mediática, con quien compartió pantalla en Combate hace algunos años.

En este sentido, la panelista de Mañanísima (lunes a viernes a las 10.30 por Ciudad Magazine) recordó que, al inicio de su participación en ese ciclo de El Nueve no quería tomar parte en la rivalidad entre Mica y Flor Vigna.

“No me metía en eso, y como no sabía a qué equipo me iban a mandar, quería estar bien con las dos. No quería cargarme a Micaela porque me iba a matar. Había cosas que me las aguantaba y decía ‘con esta me voy a llevar bien’ porque no quería pasarla mal ni vivir estresada”, le contó Estefi a Juan Etchegoyen en Mitre Live.

“En el sentido competitivo era muy jodida. Siempre tuve una buena relación y tuvimos un montón de charlas. Yo sabía que ella quería ser madre. Una vez me lo contó en un entrenamiento, cuando teníamos veintipico, me dijo ‘yo a los 30 quiero ser mamá, sí o sí”, agregó Berardi.

“Me acuerdo de eso y por eso siempre sentí que con Fabián Cubero, en cualquier momento se venía esta noticia”, especificó.

LA RIVALIDAD ENTRE ESTEFANÍA BERARDI Y MICA VICICONTE

"Tomé partido, cuando ya no era participante y me pusieron de notera; y a veces la cubría a Laurita cuando estaba sola. Y pegué muy buena onda con Laurita Fernández, y Mica estaba en el Bailando y se peleaba mucho con Laura, y ahí fue cuando me animé a tomar partido porque ya no estaba participando y no tenía que convivir con ella”, agregó.

En este sentido, Estefi contó que en una ocasión negó que la producción de Combate maltratara a Mica, luego de las denuncias de la mediática. “Me salió de adentro decir ‘es mentira que alguien la maltrató, la única que siempre nos trató para el culo fue ella y ahí me bloqueó”, reveló, antes de afirmar que no le puede escribirle por su embarazo.

“Me tiene bloqueada hasta hoy, hace como cuatro años me tiene bloqueada. No me desbloqueó nunca más. Para mí el tema ya fue. (…) Era un programa en el que nos matábamos todos, pero ella sigue con eso. Se ve que nunca pudo superarlo”, cerró Estefi.