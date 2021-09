Estefanía Pasquini mostró en una eco la carita del bebé que espera con Alberto Cormillot: "A días de conocerte"

Súper ansiosa y emocionada por convertirse en mamá en diez díaz, Estefanía Pasquini, la esposa de Alberto Cormillot, posteó en Instagram una increíble eco para mostrar los rasgos faciales de su bebé en camino, Emilio.

En primer lugar, se refirió a su lucha por formar una familia con Alberto y les dio a sus seguidoras que quieren ser madres un valioso consejo.

"10 días de tenerlo con nosotros, con esta eco cerramos. Muchas veces me escriben mujeres preguntando hasta dónde... Hasta dónde intentar porque ya están cansadas o perdieron las esperanzas... No lo sé, no hay una respuesta, depende de cada pareja o persona que esté en esta búsqueda el hasta dónde", expresó.

Y detalló cómo fue su proceso: "Pasé por días buenos, malos, muy malos, regulares, pero siempre tuve gente ayudando a que bajara los brazos y al mejor compañero de vida que pude encontrar, el cual me recordaba ¡apretá los dientes y para atrás solo para tomar impulso'. Y aceptar esos días malos, no pelear con ellos; los días malos existen y son parte de la vida".

Acto seguido, cerró su profundo mensaje remarcando la importancia de nunca perder las esperanzas y de refugiarse en la fe.

"Como siempre digo, apoyarse en creer en algo, sea de la religión que sea, es muy importante... Creer que algo nos cuida, nos acompaña y nos va a ayudar a atravesar el camino... Y nunca dejemos que nos digan ¡no vas a poder', ¿dónde está escrito que no vamos a poder?", cerró, muy reflexiva y ansiosa por la pronta llegada de su bebito.