Esteban Lamothe y Romina Manguel coquetearon al aire y se sacaron chispas: "Me pasan cosas en el cuerpo"

Seguramente Esteban Lamothe no se imaginó en qué iba a derivar la charla cuando salió al aire con Luis Novaresio y Romina Manguel para hablar sobre Puerta 7, el nuevo proyecto de Neflix que lo tiene entre sus protagonistas.

Halago va, halago viene, el actor y la periodista terminaron enredándose en un coqueteo que fue subiendo la temperatura del estudio de La Red hasta incomodar al propio conductor, divertido con todo lo que estaba pasando al aire.

Todo arrancó cuando le preguntaron a Lamothe sobre qué le pasaba cuando lo llaman para hacer el rol de galán, situación que se repitió varias veces en su carrera.

"Lindo de cara no me sentí nunca. Hay días que me veo lindo y hay días que me quiero morir”, explicó el actor. A lo que Manguel le consultó: "Vos, a vos mismo, ¿te das?". "¡Sí, re!", respondió.

La periodista aprovechó el momento y le tiró toda la onda: "Me conmueve Lamothe, me pasan cosas en el cuerpo". ¿Y Esteban? No se quedó atrás. "No hay nada más lindo que el deseo. Nunca me dijeron algo así. Vos sos muy linda”, le respondió, galante.

Al término de la entrevista, Manguel dio cuenta de su "conquista" en las redes.

"Acá con Luis Novaresio han pasado muchas cosas esta mañana. Pero le pude decir a Esteban Lamothe que me conmueve y me pasan cosas con él, y me dijo 'sos muy linda'. Yo ya gané. En serio", escribió, orgullosa, en su cuenta de Twitter.

Con la noticia de este divertido flirteo en boca de todos, ¿qué opinará la actriz, la pareja de Esteban?