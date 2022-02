Esteban Lamothe reveló qué famoso actor fue el celestino en su relación con Charo López: "Le mandé a decir algo con Nico García Hume"

Luego de que Esteban Lamothe confirmara que comenzó una nueva historia de amor con Charo López a través de una postal de la actriz que subió a las redes, el actor reveló quién ofició de celestino en la relación.

“Le mandé a decir algo con el paraguayo, con Nico García Hume, porque ellos estaban haciendo un cortometraje y me hizo gancho”, comenzó diciendo el galán haciendo referencia a su compañero en la ficción de eltrece, La 1-5/18.

En cuanto a si se acostumbra a estar en boca de los medios, agregó: “Sí porque siempre estamos hablando de amor, de una separación, o de un encuentro, pero estamos hablando de amor”.

“Si yo tuviese un problema con mi hijo y ustedes me vienen a preguntar, por ahí sí me pondría mala onda. Cuando lo de la vida privada tiene que ver con el corazón, no me molesta. Históricamente ha sido así”, agregó, con buen humor.

Por último, ante la consulta sobre si su mamá y Charo ya se conocen, Lamothe cerró con una sonrisa plasmada en el rostro: “Sí, sí, le dio la aprobación. Olga es muy flexible y muy amorosa. Se vieron una vez, comimos un lechón”.