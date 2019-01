Separado de Julieta Zylberberg (35) tras diez años de amor, Esteban Lamothe (41) contó en Cortá por Lozano la charla privada que tuvo con la actriz respecto a la exposición de su hijo, Luis Ernesto (6), en las redes sociales, espacio virtual en el que ambos compartían abiertamente postales de su niño hasta hace poco tiempo.

"Tu hijo es delicioso. Lo veo por las redes", le dijo Vero Lozano al actor de Campanas en la noche, sin saber la tajante determinación que había tomado junto a Zylberberg.

"Con la madre hemos decidido sacar las fotos de las redes. Nos parecía que está creciendo mucho, para cuidarlo un poco. En un momento nos divertía, poníamos fotos y después dijimos 'che, me parece que ya no, ya está grande", dijo Esteban, con el fin de resguardar la privacidad de su hijo.

"Él no se enteró que sacamos sus fotos. Luis quiere ser youtuber, pero le dije que se calme, que tiene 6 años. Entonces, le hice un Instagram privado para que siga a sus amiguitos, a sus tíos...". G-plus

Ahondando en el tema, la conductora le preguntó: "¿Y él no quiere?". Y Lamothe amplió su respuesta dejando asomar otras preocupaciones respecto a la crianza de Luis: "Él no se enteró que sacamos sus fotos. Él quiere ser youtuber, pero le dije que se calme, que tiene 6 años. Entonces, le hice un Instagram privado para que siga a sus amiguitos, a sus tíos...".

Atento a los gustos de su niño y de su educación, Esteban agregó: "Él escucha mucho trap y hip hop. Ayer dijo unas palabras que no las puedo decir. Y me dijo ‘son de tal tema'. Son bandas que escuchamos juntos. Creo que va a entender que, si esos cantantes dicen 'puta', no lo usan en un sentido violento. Confío que va a entender que es arte, que no es que puede decir eso por la calle, libremente".