"Estás equivocada": Pampito cuestionó a Estefi Berardi por su demanda sobre los chats con Fede Bal

Luego del escándalo que se desató con la separación de Federico Bal y Sofía Alderey, donde fue señalada como una de las terceras en discordia, Estefanía Berardi optó por demandar a Marcela Tauro por difundir en Intrusos los supuestos chats que la vincularían con el actor.

Y después de conocerse que la panelista de LAM llevará a la Justicia a la periodista, el canal América y Sofía Aldrey, por ser quien envió esas supuestas conversaciones, Pampito encaró a su compañera de Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine).

Así fue el cara a cara de Pampito con Berardi:

Pampito: -¿Y vos cómo estás con todo esto?

Estefi: -En paz, re tranquila. Cómo me siento me lo voy a guardar para mí. En todo caso, lo contaré en Tribunales cuando tenga que explicar por qué estamos haciendo esto. Para mí, el tema ya está, ya pasó y ahora sigue en manos de la Justicia y no puedo hablar mucho más.

P: -¿Y sentís un hostigamiento en las redes sociales a raíz de eso?

E: -Las rede sociales no me importa. Siempre pasa eso, pero con cualquier cosa que diga, hasta con Gran Hermano que es un tema súper simple y público. Eso me tiene sin cuidado.

P: -Del canal (América), ¿se comunicó alguien con vos? Creo que ayer lo decía Marcela Tauro, que en el caso de que decidas demandar al canal, no sé si podés continuar en LAM.

E: -Marcela Tauro que se preocupe por ella, que no se preocupe por lo que yo voy a hacer. Ahora que trate de preocuparse y ocuparse de lo que ella hizo en vez de andar viendo otras cosas. Ese no es tu tema.

P: -Para mí, estás equivocada, Estefi.

E: -Bueno, veremos…

P: -No hablo de lo que va a definir la Justicia.

E: -Igual nadie sabe lo que voy a hacer, se irán enterando a medida que vayan llegando las notificaciones. Mientras tanto, es especulación y suposición.

P: -Pero denunciar a periodistas… eso me hace ruido porque trabajás de esto.

E: -A mí me hace ruido que periodistas del mismo canal no me hayan llamado para chequear antes de cometer un delito. A mí me tiene que sorprender que periodistas del mismo canal, con los que laburo al lado, no me digan ‘che, Estefi, me llegó esto. ¿Qué onda?’.

P: -Sí, puede ser. Yo creo que fue un juego que terminó en cualquier lado y se fue de las manos.

LA PALABRA DE FEDE BAL SOBRE LA DECISIÓN DE ESTEFI BERARDI DE DEMANDAR A LOS QUE DIFUNDAN SUS CHATS

Consultado por Socios del espectáculo sobre los memes que se generaron en torno a su figura, Federico Bal se mostró muy superado al respecto. “Es algo que a la gente le divierte, y mis amigos me los mandan. Yo no estoy entrando mucho a las redes sociales”, señaló.

Asimismo, Fede explicó que “no tiene que hablar con nadie de nada”, respecto a las múltiples especulaciones que se hicieron en torno a sus supuestas relaciones con famosas, y en este sentido arremetió contra la prensa.

“Que hablen todo lo que quieran. Entiendo el juego, y entiendo que esto es todo periodismo y son chimentos; y me parece que los abogados son para cosas más importantes”, dijo en referencia a la decisión de Berardi de juidicializar el escándalo.

Cuando le preguntaron si había hablado con Estefi al respecto, él explicó: “De eso no pienso hablar. Que cada uno haga lo que quiera y considere que, si esto es juicio para esto, es juicio para esto, lo que ellos quieran”, cerró el actor.