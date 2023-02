"Está con ataques de pánico": la mamá de Tomás Holder reveló el drama de su hijo tras salir de Gran Hermano

Tras salir de la casa de Gran Hermano 2022, Tomás Holder se enfrentó a una fama que desconocía, aún mayor a la que tenía como tiktoker. Hoy su presente, lejos de los escándalos de hae unos meses, es otro: se encuentra con ataques de pánico, con asistencia psicológica y su madre expresó su preocupación.

“La gente conoce a Holder. Tomás era un chico sano, que comía bien, entrenaba y cuidaba a sus hermanos. Hoy ese chico ya no come más sano, no entrena”, contó Gisela Gordillo en una nota con Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs).

“Vi que respiraba mal. Se pudo quedar solo media hora en el cumpleaños de su hermanito y me dijo ‘no estoy bien’ y que a veces no podía respirar. Después se va a Buenos Aires con toda esa junta de gente más grande. El otro día agarré a uno y le dije ‘vos que hacés con 45 años al lado de mi hijo que tiene 22’. Yo no tengo amigas de esa edad”, puntualizó.

LA MADRE HABLÓ DE CÓMO ESTÁ HOY TOMÁS HOLDER DE GRAN HERMANO 2022 ENTRE ATAQUES DE PÁNICO

“Llamé al médico y estaba sin fuerzas. Muy decaído. Me dijo que su oxigenación estaba bien, pero estaba con un ataque de pánico. Me dijo que había que buscarle un psicólogo y un psiquiatra porque había que bajarle la serotonina”, confió.

También la madre del influencer expresó sus miedos por el consumo de drogas de su hijo. “Él siempre dijo que consumía anabólicos. Ahora él puso que va a fiestas electrónicas y, como la mayoría de los pibes que van, consumen algo. Esas pastillas te llevan a la depresión”, contó.

“Un psiquiatra me dijo que tiene una disociación de la personalidad que tienen que ver con el Tomy que todos conocemos, los más allegados, y el personaje que tiene que cumplir que es Holder. A él no lo conocen como Tomás”, se lamentó.