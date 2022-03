La esposa de Flavio Azzaro habló el día de su boda de los polémicos dichos del periodista: "Él es muy verborrágico"

El fin de semana Flavio Azzaro experimentó un momento de feliciadad al casarse con Sol Nobile, quien bancó fuerte a su flamante esposo tras sus repudiables dichos respecto del caso de la joven de 20 años violada en grupo en Palermo.

"Estoy acostumbrada. es así, son las reglas del juego. Él es muy verborrágico y dice lo que piensa", afirmó la traductora de francés a Socios del Espectáculo (lunes a viernes a las 11 hs por eltrece) apretando la mano de Azzaro.

"Hay gente a la que le gusta y gente a la que no. Lo importante son otras cosas", continuó bajándole el tono a las polémicas declaraciones que suele hacer Flavio.

Al final, Flavio Azzaro se desentendió de la polémica que generó cuando se preguntó "si en algún momento quiso" tener relaciones la chica violada por seis hombres: "No me importa. Es una semana que no me la va a cambiar nada".

CÓMO NACIÓ EL ROMANCE DE FLAVIO AZZARO CON SOL NOBILE

En marzo de 2019, Flavio Azzaro había contado cómo fue su amor a primera vista con Sol Nobile.

"Una tarde, en la pileta del edificio, ella estaba tomando mate con una amiga. Yo bajé con un amigo y, como un oportunista del gol, me acerqué, ella no se rehusó tanto a convidarme mate... Todos los que estaban en la pileta se empezaron a ir. Hasta nuestros amigos. Y seguimos hablando. La excusa, por supuesto, fue Racing, porque ella es hincha y tenemos conocidos en común".

Flavio contó que para la primera cita formal la invitó a la Bizarren Miusik Parti, donde se subieron al escenario para bailar y cantar con el grupo Ráfaga, hasta que dos semanas después se profundizó el romance. "Le pedí el documento y le saqué un pasaje para irnos a Córdoba a ver a Racing. Después de eso, ella tenía planeadas sus vacaciones en Colombia y yo me sumé. Estuvimos 15 días y fue muy lindo", dijo.

Al final, Flavio Azzaro detalló: "Me enamoré. Les digo la verdad. El primer ‘te amo’ fue el 1° de diciembre a las cuatro de la mañana. Me lo dijo ella y después se lo dije yo. La verdad es que yo era un bardo. Y ahora estoy bien. Me gustaba la joda, pero con Sol fue amor a primera vista".