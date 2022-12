La esposa de Ángel Di María, filosa: "Tengo anotados a todos los periodistas que hablaron mal de él"

Argentina se consagró campeón del mundo en la Copa Mundial de Fútbol 2022 y una de sus estrellas, sin dudarlo, fue Ángel Di María. El futbolista convirtió uno de los goles en la final y tiene a Jorgelina Cardoso, su esposa, su gran soporte.

Unas declaraciones que dio la mujer del futbolista se hicieron virales, luego del triunfo, en una entrevista con Migue Granados en ESPN Playroom.

“Tengo anotados en un bloc a todos los periodistas que hablaron mal de Ángel. Entonces, cuando piden una nota, veo y digo ‘este no, chau’”, había dicho en junio. En la misma línea, con Jésica Cirio contó cómo surgió su “lista negra”.

"Es muy gracioso, pero es verdad. Hice una lista porque no tengo buena memoria y lo hice porque al momento de hacer notas quería que no se olviden los periodistas porque fueron muy duros". G-plus

JORGELINA CARDOSO, LA ESPOSA DE ÁNGEL DI MARÍA, HABLÓ DE SU “LISTA NEGRA” DE PERIODISTAS QUE LO CRITICARON

Jorgelina participó de Mujeres de La Selección, el ciclo de la animadora, y en una charla contó que todo comenzó por las críticas que recibía el jugador. “Él estaba mal. Las lesiones que tenía no eran porque él quería. La gente lo insultaba por lesionarse, por enfermarse y yo lo veía a él llorar a la noche en silencio”, reveló, en el programa de Telefe.

Más sobre este tema La hija menor de Ángel Di María terminó en un hospital de Qatar: "Me destruye el alma"

“Yo pensaba ‘no puede estar pasando esto’ y a él le cuesta mucho expresar lo que siente y como a mí no me cuesta, era saltar”, recordó la mujer y confirmó que es verdad su lista para los periodistas que no les cae en gracia. “Es muy gracioso, pero es verdad. Hice una lista porque no tengo buena memoria y lo hice porque al momento de hacer notas quería que no se olviden porque fueron muy duros”, se despachó.

Más sobre este tema Ángel Di María visitó por sorpresa a su familia en Qatar 2022: así reaccionaron sus hijas

“No fueron buenos con Ángel. Se metieron con otros temas que no tenían nada que ver con el fútbol. Algunos lo mandaban al psicólogo por lesionarse. Cosas horribles y me parece que hay un límite de la crítica del fútbol, que la hacen con todos los jugadores y está muy bien, pero después está esto otro. No tenía nada que ver y no ayudaba”, concluyó.