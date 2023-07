Un especialista en gestos analizó a Pampito y Jey Mammón en su cruce de Intrusos: su firme diagnóstico

El especialista en lenguaje corporal, Hugo Lescano, analizó en Mañanísima (de lunes a viernes a las 10 hs. por Ciudad Magazine) a Pampito y Jey Mammón en su cruce en Intrusos.

“Miren qué derecha tiene la cara ahí, y un poquito más para atrás, cuando él le dice a Pampito ‘lo conocí a los 16’, inclinó la cabeza”, marcó el estudioso de los gestos sobre el humorista.

Entonces, explicó: “Ese gesto se llama M54, es un movimiento catalogado en el manual de los gestos de la ciencia. Inclinamos la cabeza cuando queremos caer bien y cuando queremos convencer sobre un punto crucial”.

“Él está enojado con Pampito en ese momento, está molesto. De hecho al comienzo, Pampito y Jey hacen el mismo gesto con la mano. Eso significa que es una batalla con vos, no con el resto”, agregó Lescano.

PAMPITO EXPLICÓ SU BRONCA CON LA ACTITUD DE JEY MAMMÓN EN LA ENTREVISTA EN INTRUSOS

Pampito explicó en Mañanísima qué fue lo que más le molestó de la actitud de Jey Mammón al dar la entrevista a Intrusos.

“A mí me dio la sensación de que él iba a poder ir y hacer su descargo tranquilo, no se esperaba que lo enfrenten. Me dio bronca es que él quería ser el amo y señor del estudio, fue a querer manejarnos, lo vi soberbio”, dijo el periodista.

Al final, Pampito aclaró su enojo en ese momento: “Yo salto por cómo se estaba comportando él en nuestra casa, porque tu laburo es un poco tu casa. Sentí que quería enseñarnos cómo teníamos que hacer nuestro trabajo”.