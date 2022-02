El especial nombre que Dalma Maradona no quiso que su esposo le ponga a su beba en camino: "No hay que castigarla así"

Se agranda la familia de Dalma Maradona, quien está embarazada de tres meses de su hija, Azul. Sin embargo, en Intrusos la hija de Diego Maradona reveló que su marido, Andrés Caldarelli, quiere que como segundo nombre la nena se llame "Yoro", la unión de “Y oro” para formar "Azul y oro", en una clara referencia al fanatismo de los dos por Boca Juniors.

"Eso no va a pasar. No, no, chicos. Yo soy muy de Boca, pero me parece que no hay que castigarla de esa manera", lanzó la actriz, terminante en una nota con Intrusos sobre la insólita ocurrencia de su marido.

"Se está formando un grupo de todos aguantando esa moción, pero no", aseveró, rotunda entre risas.

"Eso no va a pasar. No, no, chicos. Yo soy muy de Boca, pero me parece que no hay que castigarla de esa manera". G-plus

EL GRAN MOMENTO DE DALMA MARADONA EN LA DULCE ESPERA

Sobre el momento que vive, la hija de Claudia Villafañe se mostró muy contenta.

Más sobre este tema Dalma Maradona anunció que está embarazada: "Es nena y se va a llamar Azul"

"Es una hija muy buscada, como Roma. Lo que pasó fue que quedé embarazada al toque, muy rápido", aseveró, en el ciclo de América.

Más sobre este tema Gianinna Maradona le dedicó un conmovedor mensaje a Dalma por su embarazo: "Me das orgullo"

"Feliz. Sabemos que es una nena, que está todo bien y es espectacular", concluyó.