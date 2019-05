A los 54 años Darío Lopérfido, exmarido de Esmeralda Mitre, anunció hace pocos días días que será por primera vez padre, fruto de su relación con una profesora de inglés llamada Vinnie Blache Spencer que conoció poco tiempo después de su divorcio. Invitada a Intrusos, la participante de Bailando 2018, reveló que el deseo de ser padre fue uno de los principales motivos de su separación del diplomático.

“Lo hablamos en diciembre. Siempre es fuerte que tu expareja tenga un hijo, pero yo tengo un buen corazón, soy una buena persona y creo que hay que desearle el bien al otro para recibir el bien”, aseguró, al ser consultada. “Darío mismo me lo contó. Él quería tener hijos y fue una de las razones por las cuales nos separamos", confesó Esmeralda.

"La principal, era que yo no quería tener hijos por ahora. Yo congelé óvulos a los 33 años. Tengo 37 y no quería tener hijos hasta después de los 40. Eso estaba decidido y era uno de los temas. Fue una de las principales razones de la separación”, señaló. “Yo solamente me tengo que alegrar por lo que pasó. No me puedo permitir ser egoísta”, señaló, dejando en claro que tiene buena relación con el exMinistro Plenipotenciario ante la Unión Europea. “Me llamó por teléfono y me lo dijo. Hablamos seguido, a veces para discutir y a veces para reírnos”, finalizó, sobre la paternidad de su exesposo.