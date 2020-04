Esmeralda Mitre contó su emotiva última charla con su papá: "Me dijo 'te amo' y tres minutos después tuvo un paro cardíaco"

A tres semanas de que muriera Bartolomé Mitre, su papá, Esmeralda dio la primera nota en la que recordó cómo fue la última charla que mantuvo con el reconocido hombre de medios y quien fuera director de La Nación.

"Él se había internado porque le había subido un poco la fiebre y después se puso bien pero no lo podíamos ver porque ya estaba todo el tema del coronaviru. Así que hablé con él por teléfono después de que lo había visto la semana anterior. No lo pudo ver en todo el verano porque me había ido a hacer temporada a Las Grutas con la obra No soy yo, soy vos así que llegué y lo vi", comenzó diciendo la actriz en Confrontados.

"Cuando hablé por teléfono me dijo ‘te amo, te amo’. Me llamó la atención que me dijo ‘te amo’ cuatro veces. Corté y a los tres minutos le agarró un ataque al corazón". G-plus

"Cuando hablé por teléfono me dijo ‘te amo, te amo’. Y yo le respondí ‘papá, sos Terminator ya te estás yendo a casa’. Me llamó la atención que me dijo ‘te amo’ cuatro veces. Corté y a los tres minutos le agarró un ataque al corazón. Ahí lo llevaron a terapia intensiva, estaba inconsciente, en coma y casi todos los días tenía ataques cardíacos y ataques de epilepsia. Después de ese primer ataque de pánico lo revivieron, costó mucho que lo revivan, y ahí quedó una semana en terapia intesiva y después murió", agregó, a corazón abierto.

Por último, Esmeralda reveló cómo fue el momento en el que le tocó despedir a su padre: "Fuimos Santos (su hermano), Nequi Galotti (la esposa de Bartolomé, con quien tuvo a Santos) y yo al sanatorio. Y cuando entramos al cuarto de él, que ya estaba muerto, nos quedamos en la cama y canté con él lado porque le encantaba que le cante, el decía que era fan mío".