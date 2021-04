Escandaloso tweet de Marian Farjat contra Gianinna Maradona: "Qué raro ella robando novios"

Las idas y vueltas llegaron a su fin cuando Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo comenzaron a mostrarse públicamente afianzados. En Instagram, la hija del Diez y el cantante comparten tiernas postales que ilustran sus felices días juntos en pareja.

Aunque ellos se muestran enamorados y divertidos, reciben todo tipo de comentarios; buena onda y otros no tanto. En el caso de Marian Farjat, la exparticipante de Gran Hermano 2015 aprovechó la confirmación del romance para dedicarle a Gianinna un escandaloso tweet.

"Qué raro Gianinna Maradonna metiéndose en relaciones ajenas o robando novios... Por qué no le preguntan a mi ex ex... Ups, ¿lo pensé o lo dije?", escribió la mediática, que estuvo varios años en pareja con su excompañero de reality Brian Lanzelotta, en Twitter.

¿Qué dirá Gianinna?