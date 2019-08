Escandaloso tweet de Greta Rodríguez contra Alina Moine por el rumor de romance con Marcelo Gallardo

El rumor de un explosivo romance entre Marcelo Gallardo (43) y Alina Moine (39) llegó a todos los medios nacionales y se convirtió en el comentario obligado de las redes sociales. En medio del trascendido, la periodista Greta Rodríguez publicó un escandaloso tweet contra su colega.

“¡Tremendo! ¡Qué horror las mujeres que no respetan familias! Si él fue padre hace un mes…”, escribió la conductora de Canal 26. Vale aclarar que allegados al técnico de River Plate aclararon que al momento en que la mujer de Gallardo, Geraldine La Rosa (43), dio a luz a su cuarto hijo, Benjamín, el matrimonio estaba terminado.

Luego, ante las críticas que recibió de sus seguidores, Rodríguez se defendió en Twitter. “A ver, decir lo que uno cree no es atacar a nadie, yo pienso que no está bueno cuando hay miles de tipos solteros. ¡No actúa bien ni la mujer soltera ni el hombre casado en esa condición! ¡Es mi opinión y punto!”, agregó la periodista.

“Me causa risa Twitter, ¡la gente no puede respetar la opinión ajena! ¡Es increíble! Cada uno escribe o piensa como cree que es mejor. El otro puede no leerte, no seguirte o no importarle... así de fácil, simple y básico. ¡Besos a tod@s!”, concluyó Rodríguez.