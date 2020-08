Escandaloso mensaje de Antonella, la hija de Natacha Jaitt, contra Lola Latorre: "Acompañá a tu viejo a sacarlo del closet así él es feliz"

Las últimas declaraciones de Lola Latorre sobre el affaire que vivió su papá, Diego Latorre, con Natacha Jaitt despertó la furia de la familia de la mediática, que murió el año pasado. Primero fue su hermano Ulises Jaitt quien salió al cruce y ahora su hija Antonella Olivera le dedicó un tweet tremendo a la modelo.

Al ver en Twitter una nota de Clarín titulada “Lola Latorre recordó lo mal que la pasó su padre en medio del escándalo con Natacha Jaitt: 'Nunca lo vi llorar tanto'”, Antonella retrucó indignada a la hija de Yanina Latorre: “¿Puedo darte un consejo? Acompañá a tu viejo a sacarlo del closet así él es feliz. Dejá descansar en paz a mi vieja. Pd: mi perro canta mejor que vos”.

Más sobre este tema Ulises Jaitt fulminó a Lola Latorre por referirse a al affaire de su papá con Natacha: "¿Qué puedo esperar de la hija de Yanina?"

Su tío Ulises ya había disparado fuerte contra la participante del Cantando: “Podría decir: 'Del escándalo de mi papá no hablo, por respeto a la otra familia (Jaitt )', pero no es el caso... Se ve que factura hablar del tema cuando Natacha no está para defenderse. ¿Qué puedo esperar de la hija de Yanina Latorre? Otra irrespetuosa”.

El hermano de Natacha twitteó molesto: “Resolvé tus problemas familiares en terapia y no en público, te cuento que cada vez que hablás del tema Natacha sale en los portales. Y sus hijos (uno es menor de edad) leen el nombre de la mamá y los hacés sufrir más porque la asesinaron y no la tienen. Respeto”.

La familia de Natacha Jaitt, con todo contra Lola Latorre.