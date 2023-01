Escandaloso cruce de Fernando Carrillo con Rocío Marengo en El Hotel de los Famosos 2

En la primera semana de El Hotel de los Famosos 2 ya se picó. A las peleas que tuvo Mimi, se sumó una tremenda pelea de Fernando Carrillo con Rocío Marengo. El actor saltó cuando descubrió que recibía votos de varios compañeros que creía aliados y terminó despachándose contra la modelo.

“Me sorprende la actitud del ser humano porque yo no soy así, pero bueno…”, empezó diciendo. “En realidad mi voto iba a ser para Rocío. Antes de entrar al programa Rocío dijo en televisión que yo le dije que estaba soltero”, contó, mientras se definía quién iba al reto de eliminación junto a la novia de Luciano El Tirri.

“¿Cómo va a decir eso cuando estoy casado con una mujer hermosa que es una genia, la madre de mi hijo y es lo más bello que me ha pasado? Ella, tal vez para ganar cámara…”, lanzó, mientras la expareja de Eduardo Fort saltaba enojada. “¡Ah, porque la renecesito!”, exclamó.

FERNANDO CARRILLO ESTALLÓ CONTRA ROCÍO MARENGO EN EL HOTEL DE LOS FAMOSOS 2

“Si no fuera porque me tengo que salvar, te votaría a ti porque me parecés de entrada una mala persona”, se despachó el exmarido de Catherine Fulop contra la vedette.

“La voy a votar a Érica porque necesito salvarme, pero si me voy a quedar en el hotel, cambia mi actitud ante todos”, concluyó, prometiendo ¿venganza?