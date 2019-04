A menos de un mes y medio de la trágica caída de Sergio Denis en una profunda fosa, mientras se presentaba en un teatro en Tucumán, la novia del cantante, Verónica Monti, se convirtió en un escandaloso personaje mediático. Y no sólo por las declaraciones que hace sobre la intimidad de su ¿pareja?, sino por el modo de enfrentarse con la prensa.

En esta oportunidad, Monti disparó sin filtro contra Yanina Latorre y Los Ángeles de la Mañana, molesta por la manera en la que hablaban de ella, a través de dos audios de WhatsApp prácticamente irreproducibles.

El encargado de exponer el tema y darle derecho a réplica a su panelista fue el propio Ángel de Brito.

"El audio habla más de ella que de mí. Me dijo negra de cabotaje, gato, perra y que vaya a la facultad... Esta chica no sabe dónde se metió". G-plus

"La que te insultó fue la novia de Sergio Denis. Se enojó mucho por las cosas que dijiste ayer. Le molestó que refresques su historia con su exmarido", le dijo el conductor a Yanina, antes de poner al aire los escandalosos audios.

Latorre, que ya los había escuchado, delineó una parte de su vehemente respuesta: "Pero ¿qué dije? Conté información de su abogada, no hice juicio de valor ni hablé de ella... Primero, lo que me molesta es que no sabe ni hablar, dice ‘transgiversar’ y es ‘tergiversar’. No sabe ni hablar, pobrecita. Yo no hice juicio de valor ni dije que creo que está mal de la cabeza, pero lo digo ahora: no estás bien de la cabeza. Vos me decías gato, que yo cobro por chupar. Vas a tener que demostrarme cuál es mi tarifa, a quién se la chupo y dónde lo hago, porque a mí de eso no se me acusa".

Al ver a su compañera enfurecida, Ángel le pidió que se calmara, que vuelva a escuchar los mensajes de la novia de Denis y luego concluya su descargo. "Guardá un poco que quiero escuchar los audios de Verónica Monti contra LAM y contra Yanina", dijo De Brito y puso al aire ambos audios.

"A mi pu... no me dice nadie y menos por dar una información. Lo único que digo es que no me gusta lo que le está haciendo a Sergio Denis, que está muy mal". G-plus

Audio 1 de Verónica Monti:

"Está al aire, pero me importa un carajo. Hay gente que los está mirando y esta pobre infeliz, de cuarta, negra de cabotaje, está diciendo barbaridades sobre mí y todo lo tiene que comprobar. Desde la insania mental, todo. Conmigo no se jode. Que vaya quedando claro, para vos y para esta malnacida, tremenda perra y gato, si lo hay, en la farándula. Y para el programa de De Brito en general. No se metan con mi vida privada. Todo lo que acaba de decir Latorre lo va a tener que comprobar judicialmente. Conmigo no se jode. Ya te lo dije cinco veces".

Audio 2:

"'Tragiversar' la información que yo digo y decirla al aire, penalmente está mal. Que cierre el or..., que siga chup... y que se dedique a eso. O, eventualmente, que haga como yo que hice la facultad. Puede ir a la UBA que es gratis...".

Tras la escucha, y aún más enojada, Yanina finalizó su tremendo descargo contra la novia del cantante: "El audio habla más de ella que de mí. Me dijo negra de cabotaje. No sé qué quiere decir con eso. Me dijo gato, perra y que vaya a la facultad. Tengo cuatro carreras universitarias. Fui a tu mismo colegio, tengo 50, vos 10 años menos, y voy a empezar a contar tus historias. Como el día que choreaste el celular del padre de un nene del colegio. Esta piba no sabe en dónde se metió. Yo tengo un montón de data, tengo audios y tengo gente... Esta chica no sabe dónde se metió. A mi pu.. no me dice nadie y menos por dar una información de algo que está grabado, de la abogada de ella. Lo único que digo es que no me gusta lo que le está haciendo a Sergio Denis, que está muy mal y que lo más probable es que no se despierte".

