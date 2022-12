Escandalosa pelea en Gran Hermano 2022: Conejo le dijo "cara de cebolla" a Alfa y se cruzaron con todo

Alexis "el Conejo" Quiroga utilizó el vivo de El Debate de Gran Hermano para revelar el apodo que le puso a Walter "Alfa" Santiago. Su chicanera actitud en pleno programa con Santiago del Moro enfureció a su compañero y protagonizaron una escandalosa pelea a los gritos.

"Santi, acá metimos un sobrenombre. Alfa se tendría que sacar el pañuelo para que te des cuenta. Es 'negro cara de cebolla'. Pero no se quiere sacar el pañuelo. Cuando lo veas pelado te vas a dar cuenta", dijo el Conejo.

Más sobre este tema Gran Hermano 2022: Romina reveló la fuerte y dolorosa frase que Alfa le dijo en una pelea

Serio y visiblemente molesto, Alfa le respondió: "Te fuiste al carajo, mal". Y su compañero no se quedó atrás: "¿Vos no te fuiste nunca al carajo? ¿Con vos no se puede joder?".

"Santi, acá metimos un sobrenombre. Alfa se tendría que sacar el pañuelo para que te des cuenta. Es 'negro cara de cebolla'", dijo el Conejo. G-plus

"Pero no te jodo en vivo. Pero está bueno, si querés protagonismo...", le reprochó Alfa al Conejo, furioso, mientras se iba al jardín.

Una vez en el patio, Alfa se descargó con Romina, Daniela y Camila: "¿Quién es este pelotudo para venir a decirme 'cara de cebolla'? Para que mañana un colectivero me diga en la calle 'cara de cebolla'. ¿Quién carajo es el forro este? Tengo ganas de irme al carajo".

"Te fuiste al carajo, mal. Yo no jodo a nadie en vivo", le retrucó Alfa, y se sacaron chispas. G-plus

ALFA ENCARA A ALEXIS “EL CONEJO” EN GRAN HERMANO 2022

Alfa: -Estuviste como el orto, pibe. Yo acá nunca gasté a nadie…

Conejo: -¿Vos no te reíste del ronquido de él? Te olvidas de las cosas. ¿Cuántas veces te desubicaste vos? Le decís ‘traidora’ todo el tiempo a una pendeja (Coti) de 20 años. A Ariel lo tratás de obeso. Tenés la cara como un fierro. ¿Vos hablás de respeto? Sos un caradura… Y con 30 años y vos con 60, tengo más respeto que vos... A Ariel le dijiste ‘ballena'.

Coti: -Sí, lo escuché yo.

Más sobre este tema Gran Hermano 2022: otro grito desde el exterior alertó a Thiago y Nacho sobre Daniela y La Tora

Conejo: -¡Sos una vergüenza! ¡Sos un caradura!

Furioso, Alfa abandona la cocina, va al jardín y le dice a Camila: "Lo que hizo el Cone recién no me lo banco. Si me lo hace afuera, le pongo un tortazo. Acá hay muchas cosas que te las tenés que bancar".