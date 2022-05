Escándalo entre Claudia Villafañe y Denise Dumas por el supuesto casamiento de Gianinna Maradona: "Le pedí que desmienta"

La versión de que Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo se casarán sigue a la orden del día. Al escuchar la información que Denise Dumas dio sobre este tema, Claudia Villafañe la cruzó con fuerza.

¿Qué pasó? Al aire en Flor de Equipo, Denise aseguró que Claudia le contó que se había distanciado de su hija Gianinna por su supuesta boda con Daniel.

"Dijo 'no me hablo con Gianinna, no tengo idea si se casa o no con Osvaldo", expresó Denise haciendo hincapié en que "La Tata" y su hija no estaría atravesando el mejor momento familiar.

LA FIRME RESPUESTA DE CLAUDIA VILLAFAÑE A DENISE DUMAS

Muy enojada por los dichos de Denise, Claudia le pidió que desmintiera la información que dio en su programa y la amenazó con enviarle una carta documento.

"Yo no le mandé nada a nadie, le pedí a Denise que desmintiera eso. Si no, le mando carta documento", sentenció Claudia en diálogo con Damián Rojo para Clarín, muy enojada.

